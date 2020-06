H Koμισιόν ξεκινά δύο έρευνες κατά της Apple για το Apple Pay και το Αpple store

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αναλυτικά, η Κομισιόν ξεκίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να αξιολογήσει εάν η συμπεριφορά της Apple σε σχέση με το Apple Pay παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Η έρευνα αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις και άλλα μέτρα της Apple για την ενσωμάτωση της Apple Pay σε εφαρμογές και ιστότοπους εμπόρων σε iPhone και iPad, τον περιορισμό πρόσβασης της Apple στη λειτουργία Near Field Communication (NFC) ("tap and go") σε iPhone για πληρωμές σε καταστήματα και υποτιθέμενες αρνήσεις πρόσβασης στο Apple Pay.