Η Κομισιόν θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «SURE» για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αναλυτικά η Πρόεδρος της Κομισιόν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της σημείωσε ότι "η καθημερινή μας ζωή έχει αλλάξει δραματικά" και "εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά, αλλά πρέπει να ψωνίσουν από παντοπωλεία και να πληρώσουν τους λογαριασμούς".

This is European solidarity in action! @EU_Commission proposes the new short-time work scheme SURE to help the most affected EU countries, including IT & ES. This will save millions of jobs during the crisis & allow us to quickly restart Europe’s economic engine afterwards. pic.twitter.com/wtchbhh0R8