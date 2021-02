Η MYTILINEOS παρουσιάζει το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα συζήτησης τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και τα κριτήρια Διακυβέρνησης

Το Συνέδριο με τίτλο, «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» μεταδίδεται livestreaming (την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00), με καλεσμένους διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκή κοινότητας και θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη και καθοριστική από ποτέ.