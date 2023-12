Η Τουρκία εξοικονομεί 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το ρωσικό πετρέλαιο καθώς οι εισαγωγές εκτινάσσονται στα ύψη παρά τις κυρώσεις

Το Reuters σε ανταπόκριση από τη Μόσχα με τίτλο Exclusive: Turkey saves $2 billion on Russian oil as imports soar despite sanctions, μεταδίδει ότι η Τουρκία και οι τουρκικές εταιρείες έχουν εξοικονομήσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς ενέργειας το 2023, αυξάνοντας τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων με έκπτωση και η Άγκυρα θέλει να αγοράσει περισσότερα από τη γείτονά της παρά τις δυτικές κυρώσεις.