Η Wyndham Hotels & Resorts και η Zeus International επεκτείνουν τη στρατηγική τους συνεργασία στην Ευρώπη

Η συνεργασία αυτή επεκτείνει την Trademark Collection της Wyndham και Registry Collection Hotels στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Ρουμανία και άλλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η Wyndham Hotels & Resorts , η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρία στον κόσμο, με περίπου 9.100 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες, και η Zeus International Hotels & Resorts - κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος σε Ελλάδα και Ευρώπη – ανακοινώνουν σήμερα την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας τους με μια νέα μη αποκλειστική συμφωνία για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων κάτω από το σήμα Trademark Collection by Wyndham and Registry Collection Hotels. Η συμφωνία θα επικεντρωθεί σε διάφορους προορισμούς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα, τη Κύπρο, την Ιταλία, την Κροατία, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2017, δημιουργώντας κορυφαία ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Ιταλία, όπως τα Wyndham Grand Athens, Wyndham Athens Residence, Dolce by Wyndham και Ramada by Wyndham Attica Riviera, Wyndham Grand Crete Mirabello Bay και πιο πρόσφατα το Dolce Wyndham Milan Malpensa. Στο παρόν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της Trademark Collection by Wyndham, αξιοποιώντας τη δυναμική του σήματος στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα διαθέσει το εμπορικό σήμα Registry Collection Hotels, σε προσεκτικά επιλεγμένα καταλύματα που θα προσφέρουν μοναδική εμπειρία πολυτέλειας σε περισσότερους εντυπωσιακούς προορισμούς.

Ο Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη γόνιμη συνεργασία μας με τη Zeus International, έναν ομοϊδεάτη συνεργάτη του οποίου τα σχέδια ανάπτυξης και το πάθος για τη φιλοξενία ταιριάζουν απόλυτα με τους δικούς μας φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους στη περιοχή. Ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας μας με πιο εντυπωσιακούς προορισμούς και καταλύματα, καθώς και περισσότερες επιλογές που απευθύνονται σε ανεξάρτητους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στις ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Χάρης Σιγανός, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Zeus International, πρόσθεσε: «Αυτή η συμμαχία με τη Wyndham Hotels & Resorts είναι το κλειδί για την αποστολή μας να προσκαλέσουμε ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες στην Ευρώπη, ώστε να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας που περιγράφονται από το μότο μας «A Zeus experience». Βασιζόμενοι στην επιτυχία της συνεργασίας, ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε περισσότερους προορισμούς και να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία στους επισκέπτες μας που επιλέγουν τις επωνυμίες Trademark and Registry Collection Hotels. Αυτή η συνεργασία είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας».

Πρόσφατα εγκαίνια

Στο το πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας, άνοιξαν πρόσφατα τρία boutique ξενοδοχεία υπό την επωνυμία Trademark Collection by Wyndham σε Ελλάδα και Ρουμανία.

• Lazart Hotel, Trademark Collection by Wyndham, το πρώτο Trademark Collection by Wyndham στην Ελλάδα ξενοδοχείο 74 δωματίων, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εξωτερική πισίνα, μοναδικό εστιατόριο και lounge bar, σπα και υπερσύγχρονοι χώροι επαγγελματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων με μέγιστη χωρητικότητα 1.000 ατόμων. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και απέχει μόλις 20χλμ. από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

• Το Central Hotel, Trademark Collection by Wyndham βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Βουκουρεστίου, λίγα μόλις λεπτά μακριά από την Παλιά Πόλη, τον Κήπο Cismigiu και το Παλάτι του Κοινοβουλίου. Το πρώτο ξενοδοχείο Trademark στη Ρουμανία διαθέτει 62 πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια και εγκαταστάσεις καθώς και 24ωρη υπηρεσία μεταφοράς από και προς το διεθνές αεροδρόμιο Henri Coanda.

• Το Athens Key Hotel, Trademark Collection by Wyndham, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με εύκολη πρόσβαση στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης. Το ξενοδοχείο διαθέτει 76 δωμάτια και urban επιλογές, όπως εστιατόριο και μπαρ στον 10ο όροφο με εκπληκτική θέα στην Ακρόπολη και την πόλη, γυμναστήριο, lobby bar καθώς και άρτια εξοπλισμένη αίθουσα συσκέψεων.