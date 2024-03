Η Zeus International Hotels & Resorts διακρίθηκε στα Greek Hotel of the Year Awards 2024, κατακτώντας 15 ξεχωριστά βραβεία

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Foundation την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου.

Ο όμιλος Zeus International Hotels & Resorts , τιμήθηκε για άλλη μια φορά για την καινοτομία και τη φιλοξενία του στα Greek Hotel of the Year Awards 2024 όπου εξασφάλισε συνολικά 15 βραβείασε 7 εμβληματικά City Hotels και Resort Hotels.

Επιδεικνύοντας ακλόνητη δέσμευση στην κορυφαία ελληνική φιλοξενία, ο όμιλος Zeus International Hotels & Resort στοχεύει να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Αυτή η δέσμευση επιβεβαιώνεται και από την επιτυχία του στην κατάκτηση πολλών βραβείων, ενισχύοντας τη θέση του ως πρωτοπόρος στον κλάδο. Η αφοσίωση εκτείνεται σε κάθε προορισμό όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το νέο απόκτημα της Zeus International, Ajul Luxury Hotel & Spa Resort , που συνδυάζει πολυτέλεια, καινοτομία και ανατρεπτική αρχιτεκτονική, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου προορισμού, έλαβε συνολικά 6 βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Spa Hotel/Resort”, 4 ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Best Destination Resort”, “All Suite Hotel”, “All-Inclusive Resort/Hotel” και “Hideaway Resort”και χάλκινο στην κατηγορία “New Hotel/Resort”, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εμπειριών στους επισκέπτες του.

Το Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort , ένα σύγχρονο εκπληκτικό συγκρότημα δίπλα στη πανέμορφή αμμώδη παραλία του Αγίου Ιωάννη στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, βραβεύτηκε με χρυσό στην κατηγορία “Best Beach Hotel” αναγνωρίζοντάς το ωςένα επίγειο παράδεισο αξέχαστων εμπειριών.

Με τη χαρακτηριστική γοητεία και τον μοναδικό χαρακτήρα του, το KoSea Boutique Hotel στην Κω, μόλις μια ανάσα από τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου, απέσπασε χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Boutique Hotel”, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία του boutique hotel σε αυτόν τον μαγευτικό ελληνικό προορισμό και τονίζοντας την αφοσίωσή του στις εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους επισκέπτες του.

Αναγνωρισμένο ως επιτομή της πολυτέλειας, το Wyndham Grand Crete Mirabello Bay , ένα μαγευτικό και περίτεχνα ανακαινισμένο συγκρότημα 343 δωματίων, βιλών και μπανγκαλόου, που περιβάλλεται από τις καταπράσινες πλαγιές του Λασιθίου και το Κρητικό Πέλαγος, έλαβε συνολικά 3 βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, απέσπασε 2 ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Gastronomic Hotel/Resort” και “Best Beach Hotel” και 1 χάλκινο στην κατηγορία “Family-friendly Hotel”, υπογραμμίζοντας την υπεροχή του σε αυτές τις κατηγορίες.

Όσον αφορά τα City Hotels του ομίλου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, το Wyndham Grand Athens έλαβε 1 χρυσό βραβείο στην κατηγορία “City Hotel” και 1 ασημένιο στην κατηγορία “Business Hotel” ορίζοντας το ξενοδοχείο ως έναν κορυφαίο προορισμό για μία μοναδική αστική εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ιστορικό κτήριο της Μονής Λαζαριστών, το Lazart Hotel Trademark Collection By Wyndham εξασφάλισε 1 ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Urban Stay” σηματοδοτώντας την υπεροχή του στην παροχή ενός εκλεπτυσμένου αστικού κέντρου πολιτισμού και τέχνης.

Ενώ, το ολοκαίνουργιο Athens Key Hotel Trademark Collection by Wyndham , που ενθαρρύνει τον επισκέπτη να εξερευνήσει όλα τα διάσημα αξιοθέατα της πόλης, τιμήθηκε με χάλκινο βραβείο στην ίδια κατηγορία.

