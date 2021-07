Η Zeus International προχώρησε στην εξαγορά της μισθώτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Garden Inn στο Μιλάνο

Ο όμιλος Zeus International, o ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος ανάπτυξης διαχείρισης και εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων στη νότια Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά μία ακόμα επιτυχημένη εξαγορά στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Ο όμιλος, συγκεκριμένα, προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Malpensa Gestionni, μισθώτριας του ξενοδοχείου Hilton Garden Inn στο Μιλάνο στην περιοχή του αεροδρομίου Μαλπένσα. Ο όμιλος της Zeus International ήταν επίσης και ο ξενοδοχειακός σύμβουλος της Prodea Immobiliare, θυγατρικής της PRODEA Investments, η οποία απέκτησε το ακίνητο από την Aquileia Capital. Η Aquileia Capital, η οποία είχε επίσης την Zeus International ως ξενοδοχειακό σύμβουλο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ιταλία ενω η PRODEA είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα και Κύπρο, με επιλεκτική παρουσία και στην Ιταλία.

Hilton Garden Inn

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα βρίσκεται μόλις 7 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο του Μαλπένσα, (ένα από τα μεγαλύτερα και με μεγάλη κίνηση διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης λίγο έξω από την πόλη του Μιλάνο), το οποίο είναι ιδανικό τόσο για διαμονές και συναντήσεις για επαγγελματικούς λόγους, όσο και για λόγους αναψυχής. Βρίσκεται χωροθετημένο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο μοναδικού αισθητικού κάλλους το οποίο αποτελεί το σταυροδρόμι για όσους επιλέγουν να μείνουν κοντά στην πόλη του Μινάλο, δίπλα την περιοχή του αεροδρομίου.

Διαθέτει 207 δωμάτια, ένα εστιατόριο χωρητικότητας 150 ατόμων καθώς και ένα καφέ-μπαρ.

Παράλληλα, οι άρτιες συνεδριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου αποτελούνται από πέντε αυτόνομες αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με την ανάλογη τεχνολογική υποδομή, μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά έως 700 άτομα, καθιστώντας το ξενοδοχείο την πιο ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ η δωρεάν μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο και το αεροδρόμιο περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες.

Ο Χάρης Σιγανός, ιδρυτής του ομίλου της Zeus International, δήλωσε:

Η αφοσίωση μας στην μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ακινήτων στα οποία λειτουργούμε τα ξενοδοχεία μας σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση των παρερχομένων υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους μας προσφέροντας τους μοναδικές εμπειρίες διαμονής στα καταλύματα μας δημιουργούν υπεραξίες για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μας και εμπιστοσύνη για ακόμα καλύτερες αποδόσεις στους νέους επενδυτές.

Είμαι πολύ περήφανος που ο όμιλος της Zeus International εκτός από το γεγονός ότι κατάφερε να εξάγει την ελληνική φιλοξενία «μπολιάζοντας» την με μοναδικά χαρακτηριστικά φινέτσας, ταξιδιωτικής κουλτούρας και πολιτισμού της Ιταλίας, εξελίσσεται σε μια γέφυρα που ενώνει επενδυτές από όλο τον κόσμο που πιστεύουν στην ποιοτική φιλοξενία εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στα ξενοδοχεία που διαχειριζόμαστε και στην υλοποίηση του οράματος μας».

AboutZeusInternational

Η Zeus International είναι μια εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, με το βλέμμα στο μέλλον, που παρέχει υπηρεσίες HotelManagement και αναθέσεις αναδιάρθρωσης περιουσιακών στοιχείων σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία και θέρετρα πολλαπλών επωνυμιών, μέσω καινοτόμων ιδεών λειτουργίας και αξιολογήσεων ευκαιριών αγοράς.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η Zeus International περιλαμβάνουν εκπροσώπηση ιδιοκτητών, προ-άνοιγμα και διαχείριση ξενοδοχείων, ελέγχους λειτουργίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση ανάκαμψης, επιλογή επωνυμίας, σχέδια βελτίωσης κέρδους καθώς και διάφορα προγράμματα που εστιάζονται στη σχέση μεταξύ διατήρησης πελατών, ικανοποίησης πελατών και εικόνα.

Με τα τρέχοντα γραφεία της στην Αθήνα, το Μιλάνο, το Βουκουρέστι, τη Λευκωσία και τη Σόφια, η Zeus International έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα και έχει πρόσβαση σε όλη την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Λειτουργώντας περισσότερα από 3.800 δωμάτια σε 23 ξενοδοχεία, αυξάνοντας τα κέρδη πρώτης γραμμής σε όλα τα τμήματα για να επιτύχει τη βέλτιστη κερδοφορία, το σχέδιο επέκτασης της Zeus International πρόκειται να αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης με αρκετές επιπλέον ιδιοκτησίες που έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν στα τέλη του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη επιβεβαιώνοντας το όραμα της εταιρείας να έχει ένα αναπτυγμένο και διαχειριζόμενο ακίνητο σε κάθε μεγάλη πόλη και προορισμό σε ολόκληρη τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το τρέχον χαρτοφυλάκιο βασικών εταιρικών σχέσεων περιλαμβάνει έργα με βασικά κεφάλαια και εταιρείες όπως: BainCapital, InvelRealEstatePartners, B2KCapital, ViohalcoGroup, καθώς και συνεργασία με μερικά από τα πιο γνωστά brands ξενοδοχείων στον κόσμο, όπως Wyndham Hotels, Radisson Hotels και Hilton Hotels.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της Zeus Xenium και Cronus Developments καλύπτουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως χρηματοοικονομική ανάλυση και αναχρηματοδότηση έργων φιλοξενίας, μελέτες σκοπιμότητας, αναλύσεις επενδύσεων, διαχείριση έργων, σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων, προμήθειες, ανακαινίσεις και νέες κατασκευές. Μέσω των Xenium και Cronus Developments, η Zeus προσφέρει στους επενδυτές φιλοξενίας, μια υπηρεσία One-Stop Shop που βασίζεται στην απόδοση και στην αρχή του Turn-Key.

Μερικά από τα πρόσφατα βραβεία της Zeus International είναι τα εξής: "Diamonds of the Greek Economy Award 2020", "Greek Business Champion Award 2019", Greek Hospitality Golden Award για το "Best Greek Hotel Management Strategy 2019", TourismAwards, Silver στο "Strategy & Innovation 2019", Greek Hospitality Awards, Silver Award ως «Καλύτερη Ελληνική Στρατηγική Διαχείρισης Ξενοδοχείων 2020».