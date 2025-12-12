Η ΑΑΔΕ παρουσίασε στη Ν. Υόρκη τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους Έλληνες του εξωτερικού - Real.gr

Με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή της Ομογένειας, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η σημαντική ενημερωτική εκδήλωση "Greek Taxes Made Simple", με κεντρικό ομιλητή τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, και ανώτατα στελέχη της Αρχής.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Hellenic American Chamber of Commerce, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δικαιώματα έναντι του ελληνικού κράτους.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής Διασποράς και της φορολογικής διοίκησης, παρουσιάζοντας μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν και ψηφιοποιούν κρίσιμες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πορεία μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία νέων κεντρικών υπηρεσιών:

* Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ)

* Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ)

* Κέντρα Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ)

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα ψηφιακά συστήματα που διευκολύνουν τους μη κατοίκους Ελλάδας:

1. myAADE – Ψηφιακή εγγραφή & υπηρεσίες

* Πλήρως ψηφιακή διαδικασία φορολογικής εγγραφής.

* Ηλεκτρονικές δηλώσεις για εισοδήματα, δικαιώματα φορολογουμένων, πλοία/σκάφη ιδιωτικής χρήσης.

* Ψηφιοποίηση των δηλώσεων μεταφοράς κατοικίας και των τελωνειακών απαλλαγών για τη μεταφορά προσωπικών ειδών και ενός οχήματος.

2. ΜΙΔΑΣ – Ενιαίο Ψηφιακό Περιουσιολόγιο

* Νέα πλατφόρμα που ενοποιεί όλες τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο.

* Ενσωμάτωση δεδομένων από Ε9, Κτηματολόγιο, αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.

* Στόχος: ολοκληρωμένη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας μέσω μιας και μόνο ιστοσελίδας.

3. my1521 – Ζωντανή εξυπηρέτηση σε πραγματικό χρόνο

* Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.

* Διαθεσιμότητα 7:00-20:00, με μέσο χρόνο αναμονής μόλις 15 δευτερόλεπτα.

* Εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Τα έως τώρα αποτελέσματα των ψηφιοποιήσεων είναι ενθαρρυντικά, καθώς τα στοιχεία ικανοποίησης, οι χρόνοι εξυπηρέτησης και τα ποσοστά επίλυσης αιτημάτων συνεχώς βελτιώνονται, ενώ η ΑΑΔΕ ενθαρρύνει τη διατύπωση παρατηρήσεων και σχολίων από τους χρήστες.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας πλήθος σημαντικών ερωτημάτων. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που συζητήθηκαν αφορούσαν την χρήση ελληνικού ΑΦΜ, τις περιπτώσεις φορολογικής υποχρέωσης στην Ελλάδα, την κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα, τα κριτήρια φορολογικής κατοικίας, το καθεστώς συνταξιούχων από ΗΠΑ, την αποφυγή διπλής φορολογίας και τα κίνητρα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.