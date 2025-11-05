Η Coface στο πλευρό των ΜμΕ στην Ελλάδα - Real.gr

Ο γαλλικός κολοσσός, μετά από 7 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, διευρύνει τη στήριξή του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με εργαλεία και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς

Με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τον κορμό της οικονομίας της Ελλάδας και μάλιστα με προστιθέμενη αξία που ξεπερνά τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ και ποσοστό απασχόλησης περίπου το 85% των εργαζομένων της χώρας, η Coface επεκτείνει το πορτφόλιο λύσεων ασφάλισης και πληροφόρησης για τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, σε τοπικό επίπεδο.

Τέσσερις στις δέκα μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν πως η εταιρεία τους βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας ανεξόφλητων τιμολογίων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων ξεπερνά το 90%. Η καθυστέρηση πληρωμών και τα ανεξόφλητα χρέη έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στην παραγωγή και στην ανάπτυξη αλλά και στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η Coface προστατεύει τους εισπρακτέους λογαριασμούς των μικρών επιχειρήσεων με λύσεις πιστώσεων προσαρμοσμένες στο μέγεθος και τις ανάγκες τους. Η ανάκτηση οικονομικών οφειλών σε άμεσο διάστημα, από ειδικούς συνεργάτες με γνώση της τοπικής αγοράς, εξασφαλίζει την αναγκαία ρευστότητα αλλά και τη διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ συνεργατών.

Ταυτόχρονα, η Coface παρέχει εργαλεία επιχειρηματικής πληροφόρησης. Εργαλεία όπως το URBA360 αναλύουν πιθανούς κινδύνους σε πραγματικό χρόνο. Πολλές ελληνικές ΜμΕ έχουν προμηθευτές και συνεργάτες στο εξωτερικό. Το URBA360 δίνει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μοναδικά δεδομένα και γνώσεις των ειδικών της Coface για εκατομμύρια εταιρείες σε 190+ χώρες, μεταξύ των οποίων και για την Ελλάδα. Παράμετροι που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Αξιολόγηση Κινδύνου Χώρας, Εκτίμηση Κινδύνων Κλάδου Financial Score. Η αξιολόγηση των παραμέτρων οδηγεί στην ‘Πιστωτική Άποψη’ των ειδικών της Coface, που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Με πιστοποιημένα εργαλεία δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης και παρακολούθησης πελατων, προμηθευτών και εμπορικών εταίρων. Οι σωστές επιλογές μετριάζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και επιτρέπουν μία μακρόπνοη στρατηγική ανάπτυξης.

H Μαρία Παπαζαρκάδα, Country Manager της Coface Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, επισημαίνει σχετικά: “H απουσία ρευστότητας είναι ο βασικότερος παράγοντας ώστε να οδηγηθεί σε κλείσιμο μία επιχείρηση. Η ανάθεση της ανάκτησης οφειλών σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως η Coface, εξασφαλίζει το αποτέλεσμα βοηθώντας τις δύο πλευρές να διατηρήσουν τις συνεργατικές τους σχέσεις. Επιπλέον, η επιχειρηματική πληροφόρηση βοηθά τις επιχειρήσεις να θέσουν εξαρχής ένα πλαίσιο από υγιείς συνεργασίες”.