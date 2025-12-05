Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion - Real.gr

Μια ευρωπαϊκή λύση Tεχνητής Nοημοσύνης, η οποία ενσωματώνεται στον υπερυπολογιστή της Δανίας επιτρέπει στη χώρα και στην ΕΕ να απελευθερώσουν σημαντικούς πόρους, ώστε να τους επανακατευθύνουν και να τους αξιοποιήσουν σε βασικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας —όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η φροντίδα ηλικιωμένων και η εξυπηρέτηση πολιτών— χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια δεδομένων και η κανονιστική συμμόρφωση.

Η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της Netcompany, EASLEY AI, είναι πλέον διαθέσιμη στον υπερυπολογιστή Gefion της Δανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις πρώτες πραγματικά πλήρως ευρωπαϊκές λύσεις AI στην ήπειρο. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να αναπτύσσουν συστήματα AI πλήρως εναρμονισμένα με τους ευρωπαϊκούς νόμους και τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Η λύση αυτή εξαλείφει μακροχρόνια εμπόδια και δυσκολίες που καθυστερούν την υιοθέτηση του AI στον δημόσιο τομέα, όπως η αβεβαιότητα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων των πολιτών.

Η υιοθέτηση του ΑΙ στον δημόσιο τομέα μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη μείωση της γραφειοκρατίας, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο δημόσιος τομέας της Δανίας θα μπορούσε να επιτύχει έως και 55 δισεκατομμύρια κορώνες ετήσια αύξηση παραγωγικότητας μέχρι το 2040, ενώ αντίστοιχη δυναμική υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου εκτιμάται ότι το GenAI θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα κατά 10%, δημιουργώντας αξία περίπου 100 δισ. ευρώ ετησίως.

Ενδεικτικά για τη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) , ο αντίκτυπος του Gen AI) υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030.

O André Rogaczewski, CEO και Co-Founder της Netcompany, σχολίασε σχετικά: «Η μεγαλύτερη πρόκληση στην ΕΕ δεν είναι το αν έχουμε ιδέες για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το AI. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητές του, αλλά δεν το αξιοποιούμε λόγω ανησυχιών γύρω από τις υποδομές, που σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Αυτό πλέον αλλάζει. Με έναν δανέζικο υπερυπολογιστή και το Easley AI, μπορούμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς AI assistants κατάλληλους ακόμα και για κρίσιμους τομείς που διαπνέονται από αυστηρά ρυθμιστικά πρότυπα. Πλέον ο δρόμος ανοίγει και μπορούμε να προχωρήσουμε.».

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, CEO Netcompany SEE & EUI, επισήμανε σχετικά: «Με έργα όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων για τον ΕΦΚΑ αλλά και το σύστημα εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης για λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουμε αποδείξει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση αποτελεί το θεμέλιο για τη μεταμόρφωση του κράτους σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό στην υπηρεσία του πολίτη. Οι πρώτες βάσεις έχουν τεθεί. Τώρα ήρθε η ώρα για τα επόμενα μεγάλα βήματα».

Ο Gefion, που λειτουργεί υπό το Κέντρο Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης της Δανίας (DCAI), ανοίγει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και χρήση του ΑΙ τόσο στη χώρα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Nadia Carlsten, CEO, DCAI: «Η συνεργασία με τη Netcompany, τη μεγαλύτερη εταιρεία IT της Δανίας, ώστε να φέρουμε το EASLEY AI σε έναν από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές παγκοσμίως, αποτελεί μοναδική ευκαιρία να δείξουμε πώς μπορεί να επιταχυνθεί η πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Δημιουργούμε πλέον μια λύση AI για επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, όπου η τεχνολογία και τα δεδομένα παραμένουν εξολοκλήρου εντός Ευρώπης».

Η ενσωμάτωση του EASLEY AI στον Gefion επιτρέπει στους τωρινούς και μελλοντικούς χρήστες του να αναπτύσσουν, υλοποιούν και συντηρούν AI Assistants πλήρως βασισμένους σε ευρωπαϊκή υποδομή.