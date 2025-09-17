Η Ελλάδα στο «ραντάρ» της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας - Real.gr

Καινοτομία, τεχνολογία, ενέργεια, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη, οι δυναμικοί τομείς που καθορίζουν και την επόμενη μέρα της οικονομίας, βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού στρατηγικών επενδύσεων στους τομείς της «νέας οικονομίας» αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας.

Αυτός ήταν και ο στόχος του Athens International Investor Summit (AIIS), «Επενδύοντας στις Υποδομές ως Μοχλό Ανάπτυξης» που διοργανώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Pharos). Να ενισχύσει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών πως η χώρα μας αποτελεί έναν ελκυστικό και ασφαλή επενδυτικό προορισμό. Συγκροτώντας ένα νέο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Πράγματι, το AIIS συγκέντρωσε κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες επενδυτές με ηγετική θέση στην αγορά, περισσότερους μάλιστα από 40 διεθνείς θεσμικούς φορείς, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 20 τρισ. δολάρια. Πολλοί εκ των οποίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, στη Σύνοδο συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όπως και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, επαναβεβαιώνοντας στις τοποθετήσεις τους τη βούληση της Πολιτείας για τη διασφάλιση ενός διαφανούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα. «Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Στη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές που εμφανίζει η Ελλάδα, ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και παράλληλα υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια. Ταυτόχρονα στο «τραπέζι» βρέθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας στην χώρα μας και κυρίως σε τομείς – κλειδιά: τεχνολογία, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, ενέργεια, κυκλική και γαλάζια οικονομία, υποδομές.

«Η Ελλάδα μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν» σημείωσε μεταξύ άλλων, κατά την τοποθέτησή του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο επιταχυντή στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF) το οποίο παρουσιάστηκε και επίσημα κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Το HIIF, αποτελεί το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της μετεξέλιξής του σε μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης εθνικής περιουσίας (sovereign wealth platform) και ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο ύψους 303 εκατομμυρίων ευρώ. Εστιάζει στην προσέλκυση στοχευμένων επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία και τις υποδομές με την πρώτη επένδυση να αναμένεται πως θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Το ύψος των αρχικών επενδύσεων θα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, με εξαιρέσεις που απαιτούν έγκριση Δ.Σ.

«Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία» υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου.

Παράλληλα, τόσο με την ενεργοποίηση του HIIF, όσο και με την ανάπτυξη των υφιστάμενων εργαλείων του, όπως το Ταμείο PHAISTOS για την προώθηση επενδύσεων σε έργα 5G, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Άμυνας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το Υπερταμείο δημιουργεί πλέον μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα με αποστολή την προσέλκυση επενδύσεων.