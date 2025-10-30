Η ΙΟΝ παρουσιάζει την Νέα Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2024 - Real.gr

Η ΙΟΝ Α.Ε. ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας της Έκθεσης Βιωσιμότητας, αποτυπώνοντας τους στόχους, τις δράσεις και τα επιτεύγματά της το περασμένο έτος.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Έκθεση καταγράφει την πορεία της εταιρείας προς μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και αναδεικνύει τη δέσμευση μας προς μια πορεία με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την σεπτή διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθούν τα εξής σημαντικά σημεία που αναφέρονται στην νέα έκθεση:

• Το 92% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

• Ολοκληρώσαμε και αποστείλαμε σε όλους τους προμηθευτές μας τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

• Μειώσαμε τα απορρίμματα μας κατά 17,6%, απεικονίζοντας την προσπάθειά μας για βελτίωση των διαδικασιών μας.

• Περίπου 20 τόνοι απορριφθέντων υλικών συσκευασίας μετατράπηκαν σε πρώτη ύλη, ενισχύοντας την πολιτική μας στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση.

• Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προσφέραμε 540 κιλά προϊόντων στην Τράπεζα Τροφίμων, στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη.

Η Πρόεδρος της ΙΟΝ, κα. Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, ανέφερε σχετικά με την έκθεση: ‘Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας, αλλά αναγνωρίζουμε πως υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μας. Δεσμευόμαστε να θέσουμε φιλόδοξουν στόχους για το μέλλον και να διατηρήσουμε ανοιχτο διάλογο με όλους του συνεργάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.’