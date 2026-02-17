Η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του ΦΠΑ - Real.gr

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο OPEN και στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, άφησε ανοιχτό το παράθυρο μείωσης του ΦΠΑ.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των έμμεσων φόρων.

«Η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή μειώσει 85 φόρους» είπε χαρακτηριστικά στην αρχή της συζήτησης. «Δεν έχουμε αυξήσει κανέναν φόρο» πρόσθεσε. «Αν και έχουμε μειώσει 23 ΦΠΑ, πρέπει να μειώσουμε κι άλλους» σημείωσε.

«Θεωρώ πως πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα και των έμμεσων φόρων με 2 προϋποθέσεις, για να μην ανοίγω παράθυρο για να γίνω ευχάριστος. Πρώτον, να φτάνουν στον καταναλωτή και δεύτερον να βγαίνει ο λογαριασμός» απάντησε ο κ. Μαρινάκης σε ερώτημα του Μάνου Νιφλή αν θα μειωθούν περαιτέρω οι έμμεσοι φόροι.

