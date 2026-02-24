Η Netcompany ανέλαβε την ψηφιακή αναβάθμιση του αεροδρομίου Heathrow - Real.gr

Τη Νetcompany επέλεξε ως βασικό συνεργάτη για την αναβάθμιση των ψηφιακών του λειτουργιών το Heathrow, ο πιο πολυσύχναστος αερολιμένας της Ευρώπης και ο πλέον συνδεδεμένος αεροπορικός μέγα-κόμβος παγκοσμίως. Το Heathrow με αυτό το έργο έχει ως βασικό στόχο να βελτιώσει την εμπειρία των περισσότερων από 80 εκατ. ταξιδιωτών που το επισκέπτονται ετησίως.

Για την ψηφιακή αναβάθμιση του Heathrow η Netcompany θα χρησιμοποιήσει το AIRHART – την ψηφιακή λύση που ήδη χρησιμοποιείται από κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης, η οποία ενοποιεί σε μία ενιαία πλατφόρμα όλα τα επιχειρησιακά συστήματα και τα δεδομένα του εκάστοτε αεροδρομίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη επίγνωση μίας κατάστασης, πιο έξυπνη υποστήριξη λήψης αποφάσεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) καθώς και εξορθολογισμό των διαδικασιών, διασφαλίζοντας, έτσι, ότι το Heathrow θα λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα.

«Είμαστε υπερήφανοι που επιλεχθήκαμε να μετασχηματίσουμε το ψηφιακό οικοσύστημα του αερολιμένα Heathrow. Ως ο πιο πολυσύχναστος αερολιμένας στο ευρωπαϊκό δίκτυο και ακρογωνιαίος λίθος των κρίσιμων υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου, το Heathrow χρειάζεται έναν εταίρο και μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για ανθεκτικότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη. Η πλατφόρμα μας έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό – αξιοποιώντας προγνωστική Τεχνητή Νοημοσύνη και δημιουργώντας επιχειρησιακή επίγνωση (situational awareness) για να ενισχύει τις λειτουργίες σήμερα, ενώ παράλληλα ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες για το αύριο. Οι δυνατότητές της μπορούν να μετασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων αεροδρομίων, τοποθετώντας το Heathrow στην πρωτοπορία της ψηφιακής αριστείας των αεροδρομίων και θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο ορόσημο για τον κλάδο», δήλωσε ο André Rogaczewski, CEO και συνιδρυτής της Netcompany.

Ο Javier Echave, Chief Operating Officer του Heathrow, δήλωσε: «Ως ένας από τους πιο πολυσύχναστους αερολιμένες στον κόσμο και ο μοναδικός κόμβος του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κρίσιμης σημασίας η τεχνολογία που στηρίζει τις λειτουργίες μας να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, ώστε, όχι μόνο να μας εξυπηρετεί αποτελεσματικά σήμερα, αλλά και να διασφαλίσει το μέλλον μας. Έχοντας αυτό κατά νου, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Netcompany, αξιοποιώντας το AIRHART, το οποίο θα μας προσφέρει μια ευέλικτη, ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τον συντονισμό κρίσιμων διαδικασιών. Η πλατφόρμα αυτή θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους επιβάτες και τους πελάτες μας τα επόμενα χρόνια».

Ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE δήλωσε από την πλευρά του: «Με αυτή τη νέα συνεργασία, και μετά τις αντίστοιχες με τα αεροδρόμια του Μονάχου και της Κοπεγχάγης, η Netcompany με το Airhart παίρνει ισχυρό προβάδισμα στην ψηφιακή αναβάθμιση των αεροδρομίων μέσω Airport Operations Orchestration Platforms (AOOPs). Προσβλέπουμε στην εισαγωγή της λύσης αυτής και στα αεροδρόμια των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η τεχνογνωσία μας και ισχυρή μας παρουσία εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα».