Η Worldline φέρνει έναν ολοκληρωμένο «Κόσμο Πληρωμών» στη HORECA 2026! - Real.gr

Η Worldline παρουσιάζει στην HORECA 2026 λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και αφορούν τη διαχείριση των πληρωμών.

Η Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece & Cardlink, a Worldline brand), επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά στη HORECA, την κορυφαία έκθεση για την εστίαση και τη φιλοξενία στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 16 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.

Με κεντρικό μήνυμα «Ένας κόσμος πληρωμών για εσένα!», η εταιρεία θα παρουσιάσει λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους,η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, και ειδικά των μικρομεσαίων, διευκολύνοντας τη διαχείριση των πληρωμών και την καθημερινή τους λειτουργία.

Στο Περίπτερο B25 (Hall 2), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες λύσεις πληρωμών και να δουν πώς τεχνολογίες όπως τα Android POS, οι self-service εφαρμογές και οι πληρωμές on the go μπορούν να κάνουν την καθημερινή λειτουργία πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο αποδοτική.

Από προηγμένα Android τερματικά με υποστήριξη Split Bill και Άμεση Μετατροπή Νομίσματος (DCC), έως λύσεις self-service για εστίαση, parking και άλλες υπηρεσίες, η Worldline δείχνει πώς η εμπειρία πληρωμής μπορεί να γίνει κομμάτι της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Παράλληλα, με την υποστήριξη πληρωμών μέσω IRIS, η εταιρεία φροντίζει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ακουμπώντας στις ανάγκες τους.

Κεντρικό ρόλο στην παρουσία της εταιρείας στην έκθεση έχει η εφαρμογή Worldline All-in-One Platform, η οποία μετατρέπει οποιοδήποτε Android POS & Smart POS app σε ταμειακή και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης Παραγγελιοληψίας, Κρατήσεων, e-shop και καθημερινής οργάνωσης λειτουργιών σε μία λύση, προσφέροντας πραγματική ευελιξία στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στο περίπτερο της Worldline οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ειδικές προσφορές HORECA αλλά και να συμμετάσχουν σε κλήρωση με μοναδικά δώρα, όπως Android POS αλλά και διπλά εισιτήρια για αγώνες της Euroleague basketball σε συνεργασία με τη VISA.

Για μία ακόμη χρονιά, η Worldline επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις του κλάδου, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και διαμορφώνουν το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Worldline στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ:

Worldline Greece