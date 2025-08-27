IME-ΓΣΕΒΕΕ: Το 50% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025 - Real.gr

Ένα σύνθετο περιβάλλον πιέσεων που διαμορφώνει το επιχειρηματικό πλαίσιο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και υποχώρηση των δεικτών οικονομικού κλίματος και προσδοκιών καταγράφει η «εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2025» του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το οικονομικό κλίμα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσίασε σημαντική επιδείνωση το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο σχετικός δείκτης μειώθηκε κατά δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στις 47,2 μονάδες, αντανακλώντας τις αυξημένες πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις από τη μείωση του κύκλου εργασιών, το υψηλό λειτουργικό κόστος, τη χαμηλή ρευστότητα και την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε ελαφρώς στις 58,2 μονάδες, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και συγκρατημένων προοπτικών.

Από τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας προκύπτει ένα σύνθετο περιβάλλον πιέσεων:

* Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν αύξηση του λειτουργικού κόστους από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

* Το 50% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025.

* Η ρευστότητα υποχώρησε περαιτέρω, με το 56,7% να δηλώνει μείωση, γεγονός που θυμίζει τις δύσκολες συνθήκες του 2018.

* Η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή: στο 53,4% των επιχειρήσεων που επένδυσαν, το ποσό δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η εξάρτηση από ίδια κεφάλαια φτάνει το 83,2%.

Παρά τις δυσκολίες, εντοπίζονται και ορισμένα θετικά σημάδια:

* Το 10,1% των επιχειρήσεων ανέφερε αύξηση προσωπικού.

* Το ποσοστό των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκε στο 24% (από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).

Συνολικά, η έρευνα αποτυπώνει ένα επιχειρηματικό τοπίο με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια, τα οποία λειτουργούν περισσότερο ως ενδείξεις ανθεκτικότητας παρά ως ουσιαστική αλλαγή της τάσης.