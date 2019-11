Ημέρες Καριέρας: «Μικραίνουν την απόσταση» μεταξύ αγοράς εργασίας και υποψήφιων εργαζομένων

Με τη συμμετοχή 63 εταιρειών και περισσότερων από 8.000 υποψηφίων ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας 2019 , που αποτελούν σημείο συνάντησης τόσο για νέους, πτυχιούχους και εργαζομένους οι οποίοι επιδιώκουν να εξελίξουν την επαγγελματική τους πορεία, όσο και για εταιρείες, ελληνικές και πολυεθνικές από διάφορους κλάδους, που θέλουν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους προσφέροντας θέσεις εργασίας.

Σε ένα πλούσιο και διαδραστικό διήμερο, στις 12 και 13 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, οι παρευρισκόμενοι πραγματοποίησαν προσωπικές συνεντεύξεις με τις συμμετέχουσες εταιρείες. Επισκέφθηκαν το περίπτερο του kariera.gr και έλαβαν συμβουλές διαχείρισης συνέντευξης και επαγγελματικού προσανατολισμού από την ομάδα Hiring Solutions του kariera.gr . Οι νέοι ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ενημερώθηκαν για νέες τάσεις και δεξιότητες τις οποίες πρέπει να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν. Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μια διοργάνωση-θεσμό που πραγματοποιείται εδώ και 22 χρόνια συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Στην παράλληλη εκδήλωση των Ημερών Καριέρας , το Up Event , πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κλάδο αλλά και αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και αθλητές αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση, καθώς μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τα επαγγελματικά τους βήματα, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες καθώς και τα όνειρά τους, εμπνέοντας όσους παρακολούθησαν τις ομιλίες τους. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Δήμητρα Γαλάνη, o ποδοσφαιριστής Δημήτρης Παπαδόπουλος, η ηθοποιός Μπέτυ Μαγγίρα, η content creator Μαίρη Συνατσάκη, ο συνθέτης Μίνως Μάτσας, η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου, η ιδρύτρια και instructor του One Breath Mindfulness Center Μυρτώ Λεγάκη, ο ιδρυτής της εταιρείας Vivid Vibes Βασίλης Βασιλειάδης, η Director of strategic planning Εκάβη Βαλλερά από τη Non profit foundation Desmos, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης, External & Community Affairs Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ιδρυτής και General Director της SciCo, ο Βασίλης Σοφικίτης, Project Director and Production Manager και ο Πορφύριος Πελωριάδης, PR Communications & IT Manager της εταιρείας Jetk., η Στέλλα Κάσδαγλη, Co-founder της εταιρείας Women on top και η Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer και Personal, Corporate & Employer Branding Coach.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ως Μεγάλος Χορηγός των Ημερών Καριέρας 2019 δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε για μία ακόμη χρόνια στις Ημέρες Καριέρας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης του κλάδου αναψυκτικών και εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά, θέλουμε συνεχώς να γνωρίζουμε ανθρώπους με δυνατότητες και να τους βοηθάμε να εξελιχθούν επαγγελματικά μαζί μας. Φέτος, τους επισκέπτες υποδέχτηκαν στο περίπτερό μας στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για Συμβουλευτική Βιογραφικού. Όλοι ήμασταν στη διάθεσή τους για να συζητήσουμε, να τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας από την εργασιακή μας καθημερινότητα, και να τους συμβουλεύσουμε για να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται».

Η Teleperformance Greece ως Χορηγός των Ημερών Καριέρας 2019 δήλωσε: «Η Teleperformance, η οποία συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, στήριξε και φέτος ενεργά τις Ημέρες Καριέρας, τη σημαντικότερη πρωτοβουλία για τις νέες τάσεις εργασίας στην Ελλάδα και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Η καινοτομία, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η πολυπολιτισμική κουλτούρα, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η πληθώρα προνομίων που παρέχουμε στους εργαζόμενους, έχουν καταστήσει την Teleperformance Greece ηγέτιδα δύναμη. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, έχουμε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους εργοδότες της Ελλάδας. Σήμερα απασχολούμε περισσότερους από 8.400 υπαλλήλους, που εξυπηρετούν 143 αγορές σε 36 διαφορετικές γλώσσες, βρισκόμενοι σε μία σταθερή και διαρκή αναπτυξιακή πορεία».

Η Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια, kariera.gr | CareerBuilder Greece & Sweden δήλωσε: «Οι Ημέρες Καριέρας έφεραν και φέτος κοντά πάνω από 60 εργοδότες που αναζητούν τα επόμενά τους στελέχη, και χιλιάδες υποψηφίους, που επιθυμούν να κάνουν το πρώτο ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Η εκδήλωση αυτή, ως το μεγαλύτερο event για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αποτελεί το όχημα για την εκπλήρωση της αποστολής του kariera.gr : της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ενδυνάμωσης των υποψηφίων, μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, για τη διεκδίκηση της καριέρας που επιθυμούν».

Το πρόγραμμα Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola φιλοξενήθηκε στις Ημέρες Καριέρας , σε ένα διαδραστικό hub στoν χώρο του Innovathens. Οι συμμετέχοντες συνάντησαν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και της αγοράς, παρακολουθήσαν Youth Empowered Sessions σε life & business skills, και συμμετείχαν σε πολυποίκιλες δράσεις που συνέβαλαν στην ανάδειξη του επαγγελματικού τους προφίλ, όπως προσομοιώσεις συνεντεύξεων και gamified self-assessment tests ενώ ενημερωθήκαν για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας από τους partners του προγράμματος και απέκτησαν την προσωπική τους επαγγελματική φωτογραφία!