Ημερίδα Ινστιτούτου Καραμανλή: Χτίζοντας γέφυρες καινοτομίας μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας

Το θέμα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας, το πώς δηλαδή μπορεί να συνδεθεί η έρευνα με την επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε συνεργασία με το Konrad Adenauer Stiftung, με τίτλο «Χτίζοντας γέφυρες καινοτομίας μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων».

της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υστερεί συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Ασία όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες που γίνονται για την έρευνα και την καινοτομία ωστόσο εκεί που πραγματικά υστερεί είναι στις ιδιωτικές δαπάνες. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί που ειδικεύονται κυρίως στη τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία στις ΗΠΑ και στην Ασία αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θίγω διαρκώς στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κομμάτι της καινοτομίας είναι “κλειδί” για την επιτυχία μίας χώρας, μίας οικονομίας όπως είναι η Ε.Ε. Είναι κάτι που πρέπει να δούμε συνολικά ως Ε.Ε.» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας.

«Στρατηγική προτεραιότητα η έρευνα και η καινοτομία»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε η αναγκαιότητα στήριξης και προβολής της καινοτομίας και της έρευνας της χώρας μας αλλά και γενικότερα της Ευρώπης καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στην ευημερία αλλά και στην πρόοδο των κρατών-μελών. Μάλιστα, συντονιστής της συζήτησης ήταν ο βουλευτής Επικρατείας, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Ταραντίλης ο οποίος θέλοντας να τονίσει την στρατηγική προτεραιότητα που θα πρέπει να έχει η Ε.Ε. έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λέγοντας ότι: «το 50% των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ δημιουργούνται λόγω της νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενώ όσον αφορά τη συνεισφορά στο βαθμό της παραγωγικότητας αυτές οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν το 50%. Είναι ξεκάθαρο με το τι πρέπει να ασχοληθούμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και το Ηνωμένου Βασίλειου) στην 16η θέση με τη χώρα μας να επενδύει το 1,27% του ΑΕΠ -δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες- σε έρευνα και ανάπτυξη. «Στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσουμε επιπλέον κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα ώστε να επενδύσει πολύ περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσα στην εξίσωση είναι και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι τεχνοβλαστοί ακόμα και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια ώστε να καταφέρουν να προσελκύσουν ιδιωτικούς πόρους» ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Η χώρα μας πρέπει να πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη»

Η Ελλάδα στο κομμάτι της καινοτομίας βρίσκεται στην 20η θέση ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. ωστόσο σύμφωνα με τα δεδομένα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν πριν από ένα μήνα, η Ελλάδα βρίσκεται στις πέντε χώρες με την μεγαλύτερη βελτίωση στις κατατάξεις καινοτομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Ο πήχης είναι ψηλά πλέον για τη χώρα μας. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια και την Ν.Α Ευρώπη στην έρευνα και την καινοτομία και πρέπει να είναι ένας σημαντικός παίκτης σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγκαινιάστηκε χθες μία πολύ σημαντική επένδυση στη Θεσσαλονίκη. Η επένδυση της Pfizer όπου ήδη απασχολεί 500 επιστήμονες και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει πάει στους 1.100. Εξίσου σημαντική επένδυση θεωρείται και για τον λόγο ότι έχει καταφέρει να επαναπροσελκύσει επιστήμονες πίσω στη χώρα» συμπλήρωσε ο Χρ. Δήμας.

Όσον αφορά την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το Elevate Greece που «κλείνει» περίπου ένα χρόνο λειτουργίας ο υφυπουργός επανέλαβε ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο συνδέει τους κλάδους του οικοσυστήματος, όπως είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια κ.α.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο διευθυντής και Πρόεδρος του Δημόκριτου, Γεώργιος Νούνεσης, η αναπλ. καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Partner Uni.Fund, Κατερίνα Πραματάρη και ο acting head of TUM ForTe Office for Research and Innovation, Technical University of Munich, Αλέξανδρος Παπαδερός.