ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση - Real.gr

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο δικαστικής απόφασης που χαρακτηρίστηκε «νίκη» για τη Google η οποία είχε κριθεί ένοχη για μονοπωλιακή συμπεριφορά στον τομέα των αναζητήσεων στο διαδίκτυο.

Το δικαστήριο της επέβαλε να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της, αλλά η Google γλίτωσε από την υποχρέωση να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, όπως ζητούσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 24,58 μονάδων (–0,05%), στις 45.271,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 218,09 μονάδων (+1,03%), στις 21.497,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,72 μονάδων (+0,51%), στις 6.448,26 μονάδες.