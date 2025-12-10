ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση - Real.gr

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμονή της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,03 μονάδων (–0,38%), στις 47.560,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 30,58 μονάδων (+0,13%), στις 23.576,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6 μονάδων (–0,09%), στις 6.840,51 μονάδες.