ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση - Real.gr

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις ανακοινώσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς για τις επιδόσεις τους στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 12,19 μονάδων (+0,02%), στις 49.015,60 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 40,34 μονάδων (+0,17%), στις 23.857,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,57 μονάδων (–0,01%), στις 6.978,03 μονάδες.