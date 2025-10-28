ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο - Real.gr

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 337,47 μονάδων (+0,71%), στις 47.544,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 432,58 μονάδων (+1,86%), στις 23.637,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 83,47 μονάδων (+1,23%), στις 6.875,16 μονάδες.