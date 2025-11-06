ΗΠΑ - Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο - Real.gr

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και αφού μετριάστηκαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένες αποτιμήσεις μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 225,76 μονάδων (+0,48%), στις 47.311 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 151,16 μονάδων (+0,65%), στις 23.499,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,74 μονάδων (+0,37%), στις 6.840,20 μονάδες.