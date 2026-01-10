ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

00:30, 10/01/2026
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η έκθεση για την απασχόληση δεν άλλαξε τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 237,96 μονάδων (+0,48%), στις 49.504,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 191,33 μονάδων (+0,82%), στις 23.671,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,82 μονάδων (+0,65%), στις 6.966,28 μονάδες.

