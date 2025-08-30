ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση - Real.gr

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν πάντως κέρδη σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 92,02 μονάδων (–0,20%), στις 45.544,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 249,60 μονάδων (–1,15%), στις 21.455,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,60 μονάδων (–0,64%), στις 6.460,26 μονάδες.