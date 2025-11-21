Quantcast
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση - Real.gr
real player

ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

01:45, 21/11/2025
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού ο αρχικός ενθουσιασμός λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς επικράτησαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 386,51 μονάδων (–0,84%), στις 45.752,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,18 μονάδων (–2,16%), στις 22.078,04 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 103,40 μονάδων (–1,56%), στις 6.538,76 μονάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved