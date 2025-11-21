ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση - Real.gr

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού ο αρχικός ενθουσιασμός λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia εξανεμίστηκε γρήγορα, καθώς επικράτησαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 386,51 μονάδων (–0,84%), στις 45.752,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,18 μονάδων (–2,16%), στις 22.078,04 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 103,40 μονάδων (–1,56%), στις 6.538,76 μονάδες.