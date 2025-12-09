ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση - Real.gr

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων (–0,45%), στις 47.739,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,22 μονάδων (–0,14%), στις 23.545,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,35%), στις 6.846,51 μονάδες.