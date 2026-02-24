ΗΠΑ: Με σημαντική πτώση λόγω δασμών έκλεισε η Γουόλ Στριτ - Real.gr

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με σημαντική υποχώρηση σήμερα, υπό την πίεση της ασάφειας στις εμπορικές συναλλαγές, μετά το πλήγμα που επέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο στους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 1,66%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 1,13% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 1,04%.

«Ο φόβος αρχίζει να επεκτείνεται στη Γουόλ Στριτ, λόγω πολλών παραγόντων», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Σάρχαν, της 50 Park Investments. Ένας από αυτούς είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομο μεγάλο μέρος των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, με τους επενδυτές «να αντιδρούν αρνητικά σε αυτήν την είδηση επειδή πίστευαν ότι τα έσοδα θα στήριζαν βραχυπρόθεσμα τις εταιρείες, όμως αυτός ο δρόμος έκλεισε», είπε ο Χοσέ Τόρες, της Interactive Brooks.

Παράλληλα, οι παράγοντες της αγοράς ανησυχούν ακόμη για τις συνέπειες από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσε «να αναγκάσει τις εταιρίες να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας», είπε ο Σάρχαν.

Το τελευταίο «θύμα» αυτών των φόβων ήταν τη ΙΒΜ, η μετοχή της οποίας υποχώρησε σχεδόν κατά 13% σήμερα, λόγω της παρουσίασης ενός νέου εργαλείου ΤΝ της καλιφορνέζικης εταιρείας Anthropic που ανταγωνίζεται το σχεδόν μονοπώλιο της IBM στη γλώσσα προγραμματισμού Cobol.