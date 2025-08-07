Ντεμπούτο για τους σαρωτικούς δασμούς Τραμπ - Ερώτημα οι συνέπειες - Real.gr

Ύστερα από μήνες απειλών και αναδιπλώσεων, οι αυξημένοι δασμοί για σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ τέθηκαν σε εφαρμογή λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή πριν από μία εβδομάδα, αλλά έπρεπε να δοθεί χρόνος στις αρχές να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να αρχίσει η συλλογή των εσόδων.
Συνολικά, οι ενέργειες του Τραμπ θα αυξήσουν τον μέσο δασμό των ΗΠΑ στο 15,2%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics — πολύ πάνω από το 2,3% πέρσι και το υψηλότερο επίπεδο από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ύστερα από μια σειρά θυελλωδών διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα αποδέχθηκαν δασμούς 15% στα προϊόντα τους, περιλαμβανομένων βασικών εξαγωγών όπως τα αυτοκίνητα, τα οποία διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δασμό 25%. Άλλες χώρες απλώς υπήχθησαν σε προκαθορισμένα ποσοστά, από 10% έως και πολύ υψηλότερα.