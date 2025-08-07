Ντεμπούτο για τους σαρωτικούς δασμούς Τραμπ - Ερώτημα οι συνέπειες - Real.gr

Οι σαρωτικοί νέοι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τέθηκαν επίσημα σε ισχύ σήμερα.

Ύστερα από μήνες απειλών και αναδιπλώσεων, οι αυξημένοι δασμοί για σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ τέθηκαν σε εφαρμογή λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή πριν από μία εβδομάδα, αλλά έπρεπε να δοθεί χρόνος στις αρχές να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να αρχίσει η συλλογή των εσόδων.

Συνολικά, οι ενέργειες του Τραμπ θα αυξήσουν τον μέσο δασμό των ΗΠΑ στο 15,2%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics — πολύ πάνω από το 2,3% πέρσι και το υψηλότερο επίπεδο από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ύστερα από μια σειρά θυελλωδών διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα αποδέχθηκαν δασμούς 15% στα προϊόντα τους, περιλαμβανομένων βασικών εξαγωγών όπως τα αυτοκίνητα, τα οποία διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δασμό 25%. Άλλες χώρες απλώς υπήχθησαν σε προκαθορισμένα ποσοστά, από 10% έως και πολύ υψηλότερα.

