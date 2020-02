Ισχυρή βούληση της κυβέρνησης για ψηφιακό μετασχηματισμό των κατασκευών, εκφράστηκε σε εκδήλωση του ΤΕΕ

Η ισχυρή βούληση της κυβέρνησης, μέσω διυπουργικής επιτροπής που έχει συγκροτηθεί σε συνεργασία με το ΤΕΕ για την προώθηση της ψηφιακής κατασκευής και μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (ΒΙΜ), στο πλαίσιο του συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμό του κράτους, εκφράστηκε στην εκδήλωση, Digital Construction and BIM in Greece, που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκ μέρους της κυβέρνησης, τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, -μέσω εκπροσώπου του-, οι οποίοι εξέφρασαν την ισχυρή βούληση για εναρμόνιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Η διαλειτουργικότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο και αν τα καταφέρουμε θα δούμε μία μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής μας. Και θα το καταφέρουμε». Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη για την προσέλκυση των επενδύσεων», κάνοντας λόγο για την ανάγκη δημιουργίας ενός ψηφιακού και αποτελεσματικού κράτους, με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ζαριφόπουλος, «δουλειά μας είναι να διαλειτουργήσουμε τα μητρώα του δημοσίου, προκειμένου η πληροφορία να δηλώνεται άπαξ και να μη χρειάζεται ο πολίτης ή η επιχείρηση να μεταφέρει την ίδια πληροφορία από τη μία διεύθυνση του δημοσίου στην άλλη, με πολλές χαμένες ανθρωποώρες».

Όσον αφορά το ΒΙΜ, ο υφυπουργός το χαρακτήρισε ως μία σημαντική καινοτομία, γιατί, όπως τόνισε, «συντονίζει την πληροφορία στον χώρο της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο και ουσιαστική οδηγεί σε μειωμένο κόστος, λιγότερα λάθη και καλύτερη ποιότητα, σε λιγότερο χρόνο».

«Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε μία μεγαλύτερη κλίμακα και στο υπουργείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνολικά στο κράτος, καθώς η πληροφορία δε διασυνδέεται στο δημόσιο», ανέφερε ο κ. Ζαριφόπουλος, προσθέτοντας ότι «η συνεργατικότητα προάγεται μέσα από αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη λειτουργία του κράτους».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού τομέα, «ώστε να προχωρήσει στην πράξη η κατασκευή νέων ποιοτικών έργων, αλλά και λόγω των ειδικών αναγκών που υπάρχουν στη χώρα μας, η συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση κτιρίων και υποδομών».

Αναφερόμενος στις δυνατότητες και τις προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου BIM ο κ. Στασινός σημείωσε ότι «αυτό είναι όχι μόνο απαραίτητο και αναγκαίο να συμβεί, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται να γενικευθεί το δυνατόν συντομότερα. Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε έξυπνα ψηφιακά εργαλεία για να κάνουμε τον σχεδιασμό και τη μελέτη κτιρίων, έργων και κατασκευών πιο γρήγορα, πιο φθηνά, πιο ποιοτικά, πιο συστηματοποιημένα. Επίσης πιο πράσινα, δηλαδή με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη μείωση της χρήσης των πόρων, όλων των πόρων. Να κάνουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι στον συγκεκριμένο τομέα το ΤΕΕ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Μηχανικών για την άμεση και αποτελεσματική μετάβαση του ελληνικού τεχνικού επιστημονικού κλάδου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα του BΙΜ. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου στρατηγικού πλαισίου για την εισαγωγή του BIM στις κατασκευές στη χώρα, τόνισε απ΄ την πλευρά του ο γενικός γραμματέας υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «οι προκλήσεις είναι τεράστιες και καλούμαστε να διεκδικήσουμε για την πατρίδα μας το μερίδιο που της αναλογεί».

Επίσης, επεσήμανε την πρωτοβουλία του υπουργείου για τη δημιουργία του εθνικού μητρώου υποδομών, στο οποίο θα καταγραφούν και θα καταχωρηθούν όλα τα δημόσια έργα της χώρας. Ενώ, προανήγγειλε την κατάρτιση ενός μόνιμου μηχανισμού ασφαλείας που θα διασφαλίζει την καλή συντήρηση των δημοσίων υποδομών.

Ο κ. Καραγιάννης έκανε λόγο για την ανάγκη επένδυσης στην προμήθεια προγραμμάτων, στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τη δυνατότητα των δημόσιων υπηρεσιών να προωθήσουν και να παρακολουθήσουν έργα με την τεχνολογία ΒΙΜ.

«Εργαλεία σαν το ΒΙΜ μπορούν να εκσυγχρονίσουν τον κλάδο των κατασκευών στη χώρα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «μπορεί να συνεισφέρει στον σεβασμό του δημοσίου χρήματος, στην ποιότητα των δημοσίων κατασκευών και στον βιώσιμο ανταγωνισμό».

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον γενικό γραμματέα, «το ΒΙΜ καλύπτει το κενό ανάμεσα στον πελάτη, τους μελετητές και τον κατασκευαστή, ενώ εξασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση και παρακολούθηση των έργων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους».

«Οι προϋπολογισμοί των έργων μπορεί να γίνουν πολύ πιο ρεαλιστικοί. Η αξιοποίηση του ΒΙΜ μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερα έργα, καλύτερης ποιότητας, χαμηλότερου κόστους, και σε σύντομο χρόνο, προσελκύοντας νέα ταλέντα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αντιστρέφοντας το brain drain», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιάννης.

Η πρώτη συνεδρίαση της διυπουργικής ομάδας προώθησης της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών BIM με εκπροσώπους από τη γενική γραμματεία ΕΣΠΑ, τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας, και από τη γενική γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, όπως έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης, σε γραπτό χαιρετισμό που απέστειλε για την εκδήλωση. Ενώ έχουν ήδη προσκληθεί για τον ορισμό εκπροσώπων, το ΥΠΑΝ και η γενική γραμματεία Υποδομών.

Όπως ανέφερε: «Το ΥΠΕΝ ανέλαβε ήδη μία σημαντική πρωτοβουλία και δράση για να θωρακίσει τον τομέα των κατασκευών» και πρόσθεσε ότι «η συμβολή όλων των φορέων του κλάδου θα δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο με το οποίο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σχέδιο».

Απ΄ την πλευρά της η σύμβουλος της γενικής γραμματείας χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος, κ. Καλλιόπη Παπαδάκη, εκπροσωπώντας τον κ. Μπακογιάννη, ανέφερε ότι τα προσεχή χρόνια στόχος είναι η χώρα μας να φθάσει στην αποτύπωση 7D πληροφορίας.

«Η υιοθέτηση και προώθηση της ψηφιοποίηση στις κατασκευές είναι ευκαιρία αλλά και ευθύνη των δημοσίων αρχών», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ηλέκτρα Παπαδάκη, Policy Officer for Innovation in Construction and Sustainable Built Environment, από την DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Ενώ τόνισε, ότι «η καινούργια αυτή σελίδα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να συμμετάσχει σ' αυτή τη διπλή μετάβαση και να καινοτομήσει. Ο κατασκευαστικός τομέας και το δομημένο περιβάλλον είναι κρίσιμοι μοχλοί».

Όπως επεσήμανε η κ. Παπαδάκη «αυτή τη στιγμή το BIM δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι προτεινόμενο για τις δημόσιες κατασκευές, ωστόσο πολλές χώρες έχουν έναν οδικό χάρτη για τη χρήση του τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, η κ. Λιάνα Αναγνωστάκη, μέλος του EU BIM Task Group κ εκπρόσωπός του στην Ελλάδα, παρουσίασε στην ομιλία της, τις δράσεις και ανέλυσε τη Χάρτα που συνέταξε η Επιτροπή για τα προσεχή έτη, προκειμένου για την ψηφιακή μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.