Κ. Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική – Έχουμε πετύχει έναν άθλο - Real.gr

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact” που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ.

Την πρώτη ομιλία του ως πρόεδρος του Eurogroup, έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact” που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνει ο ΣΕΤΕ. Aπό ένα γνωστό για τον ίδιο περιβάλλον, αυτό της πληροφορικής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις προκλήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα από επιχειρηματίες του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «παράθυρο στον κόσμο», ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα εκτίμησε ότι «σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική, σχολιάζοντας ότι «έχουμε πετύχει έναν άθλο μέσα σε λίγα χρόνια».

Αναφερόμενος στην αλλαγή που έχει σημειωθεί στη χώρα μας σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα θετικά δημοσιεύματα του ξένου Τύπου κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup.

«Κάθε χώρα είναι μοναδική στην υφή της και στη θεσμική της αρχιτεκτονική, αλλά σίγουρα μπορεί να εμπνέεται ένας από τον άλλον» είπε προσθέτοντας ότι «το 2025 αν δεν έχεις και ανθρώπους που καταλαβαίνουν από τεχνολογία στο δωμάτιο, σχεδιάζεις λάθος πολιτικές».

Aπευθυνόμενος σε έναν κοινό από managers τεχνολογικών εταιρειών ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ανθρώπινο δυναμικό σημειώνοντας ότι «η ψηφιακή πολιτική δεν έχει το ψηφιακό στον πυρήνα της, αλλά το managment». Και όπως χαρακτηριστικά είπε, «μπορείς να είσαι καινοτόμος ως προς τον τρόπο που διοικείς».

Από το Gov.gr στο πρόγραμμα Mίτος

«Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του ταμείου ανάκαμψης μας επέτρεψαν να φύγουμε από τη σφαίρα του αναγκαίου και να μπούμε στο πεδίο του επιθυμητού και να γίνουν και πολλά έργα της νέας φάσης, τα οποία ήταν προαπαιτούμενο να γίνουν» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Μιλώντας για την ψηφιακή πολιτική δήλωσε: «Μόλις όλα αυτά τα έργα, τα οποία πολλές από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα σήμερα παραδοθούν, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα θα έχει περάσει από περίπου το μέσο όρο, ενδεχομένως στην πρώτη δεκάδα και αν όχι στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την έννοια του ψηφιακού στις δημόσιες υπηρεσίες τους».

Όσον αφορά τις ασύρματες επικοινωνίες ανέφερε ότι «είμαστε από τους πρωτοπόρους με τη μετάβαση στο 5G. Στη σταθερή, έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις και βέβαια έχουμε τις σταθερές προκλήσεις της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στον ιδιωτικό τομέα».

Παράλληλα ανέφερε ότι «πρόκληση είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε βασικές ή και πιο ενδελεχείς ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο του πληθυσμού».

Τι είπε για την ψηφιακή πολιτική

«H ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία» σχολίασε αναφορικά με τη δημιουργία λύσεων μέσα στην περίοδο του Covid-19, σημειώνοντας ότι «αυτό μας έκανε να ξανασχεδιάσουμε το κράτος».

Παράλληλα ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους δηλώνοντας ότι «το πρόγραμμα Mίτος είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες, εκτός από gov.gr».

Και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, στην προσπάθεια για εξέλιξη και δημιουργία θα «πρέπει να μετρήσουμε τους εαυτούς μας». Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ακόμη και στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

«Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%». Αναλύοντας στο σκεπτικό του για την ελληνική οικονομία και τις προκλήσεις μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Πρέπει να περάσουμε στη λογική ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν αλλά γεννιούνται».

Σχετικά με το δημόσιο χρέος εκτίμησε ότι «θα είμαστε κάτω από το 120% το 2029». Μιλώντας τέλος για τον ψηφιακό μετασχηματικό σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι αναδυόμενες και διαρκείς. «Η τεχνολογία διαρκώς επιταχύνει τους ρυθμούς. Το δημογραφικό επηρεάζει τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει και ακουμπά τα πάντα. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη».

Και όπως είπε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «η καμπύλη που έχουμε διαγράψει είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε σε έναν κύκλο που μπορούμε να κάνουμε το σωστό».