Κ. Σκρέκας: «Είναι απαραίτητο να στηρίξουμε αυτή την στιγμή τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

του Δημήτρη Χριστούλια

Ο κ. Σκρέκας μιλώντας στο συνέδριο «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τόνισε ότι «η Ευρώπη και μπορεί και επιβάλλεται να λάβει αποφάσεις για να μπορέσει να στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνία, τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και την παραγωγική βάση συνολικά της Ευρώπης απέναντι σε μια ενεργειακή κρίση τεράστιων διαστάσεων που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους τις τελευταίες δεκαετίες.