Quantcast
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις - Real.gr
real player

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

13:27, 28/11/2025
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

«Άλλη μία μεγάλη νίκη για την ΕΣΕΕ, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Το ύψος των επαγγελματικών μισθωμάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτό το δεδομένο, η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026, την οποία αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας με την ΕΣΕΕ και της συνάντησης που είχαμε, αποτελεί ακόμη μία μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο. Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι άλλη μία κερδισμένη «μάχη» στον διαρκή «πόλεμο» που δίνουμε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου.

Όπως έδειξε και η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, στο λιανικό εμπόριο χρειαζόμαστε επιπλέον περίπου 750 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του έτους, ώστε να αντισταθμίσουμε τις πιέσεις που έχουν δεχθεί στο πρώτο εννεάμηνο οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Συνεχίζουμε με τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον του ελληνικού εμπορίου».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί την κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ»; Φοβάται κάτι;

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί την κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ»; Φοβάται κάτι;

13:32 28/11
Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε αυτόν τον τσακωμό με τον Παναγιώτη…»

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε αυτόν τον τσακωμό με τον Παναγιώτη…»

13:30 28/11
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

13:27 28/11
Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως «τρολ» του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως «τρολ» του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

13:24 28/11
Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

13:19 28/11
Βέλγος πρωθυπουργός: Η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία - Η απάντηση της Κομισιόν

Βέλγος πρωθυπουργός: Η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία - Η απάντηση της Κομισιόν

13:15 28/11
Πιερρακάκης: Στα 225 ευρώ η μέση επιστροφή ενοικίου - Πόσοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι

Πιερρακάκης: Στα 225 ευρώ η μέση επιστροφή ενοικίου - Πόσοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι

13:04 28/11
Στους 13 οι νεκροί από την ισραηλινή επιδρομή σε χωριό της νότιας Συρίας - Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ

Στους 13 οι νεκροί από την ισραηλινή επιδρομή σε χωριό της νότιας Συρίας - Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ

13:00 28/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved