Καφούνης: Πεδίο ευκαιριών το Ουζμπεκιστάν για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις - Real.gr

Σημαντικές προοπτικές παρουσιάζουν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ουζμπεκιστάν και το 2026 διαφαίνεται ως ένα έτος ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αγορά της ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας στη πολυπληθή χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της επίσκεψης που πραγματοποίησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στα γραφεία της ΕΣΕΕ ο Πρέσβης του Ουζμπεκιστάν στη Ρώμη και την Αθήνα κύριος Abat Fayzullaev, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας κ. Σταύρο Καφούνη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΣΕΕ ο Γενικός Διευθυντής κ. Αντώνης Μέγγουλης, η Επιστ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου και ο Διοικ. Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπος Αράχωβας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην συστηματική προσπάθεια του Ουζμπεκιστάν τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει τις διεθνείς του σχέσεις και να προσελκύσει επενδύσεις και από τη Δύση, δηλαδή τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πέρα από τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία που παραδοσιακά αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς του εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Fayzullaev, ζήτησε τη συνδρομή της ΕΣΕΕ, στην δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και σταθερής συνεργασίας με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ συμφώνησε ότι το επίπεδο του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν είναι αναντίστοιχο με τις πραγματικές δυνατότητες των δύο οικονομιών. Σημείωσε πως η εξωστρέφεια και η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων που επιδεικνύει το Ουζμπκεστάν, συν το γεγονός ότι από φέτος λειτουργεί νέα ελληνική πρεσβεία στην Τασκένδη, καθώς και η ύπαρξη δραστήριου ομογενειακού στοιχείου, δημιουργούν για τα επόμενα χρόνια ένα πεδίο ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Καφούνης δήλωσε:

«Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις μεγάλες χώρες της Κεντρικής ‘Ασίας. Το πράττουν ήδη ενεργά οι ΗΠΑ όπως οι επαφές του Προέδρου Trump, μόλις πριν 2 εβδομάδες στο Λευκό Οίκο, με τους ηγέτες του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν. Το Ουζμπεκιστάν είναι ένα κράτος 37 εκ. κατοίκων με πολύ ισχυρή και συνεχή τα τελευταία χρόνια οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από μία δημογραφική και κατασκευαστική «έκρηξη»: Κάθε χρόνο ο πληθυσμός του αυξάνεται κατά 800.000 άτομα, προκαλούνται νέες ανάγκες σε υποδομές και προϊόντα, που σημαίνουν νέες δυνατότητες επενδύσεων και εξαγωγών για τις χώρες και τις επιχειρήσεις που θα κινηθούν έγκαιρα και συστηματικά. Για τους λόγους αυτούς υποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά και συζήτησα στα γραφεία της ΕΣΕΕ τον εξοχότατο Πρέσβη του Ουζμπεκιστάν κύριο Fayzullaev. Μας ζήτησε ως ΕΣΕΕ να συμβάλλουμε, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, στην ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου. Πιστεύω ότι πράγματι υπάρχουν άμεσες και αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες, κυρίως στους τομείς ΑΠΕ, κατασκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και ειδών αγροδιατροφής. Ως εκ τούτου είναι πολύ σωστή η ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης να λειτουργήσει φέτος ελληνική πρεσβεία στην Τασκένδη. Φυσικά, υπενθύμισα στον κ. Fayzullaev, τη σημασία των εξαγωγών του κλάδου της γούνας από την Ελλάδα προς τη χώρα του, που έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα. Υπάρχουν πλέον ρεαλιστικά περιθώρια για την «επιστροφή» της ελληνικής γούνας στην αγορά του Ουζμπεκιστάν. Η ΕΣΕΕ, μέλος της οποίας είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, είναι στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης και του Enterprise Greece να εργαστούμε από κοινού στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και να συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν».

Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς Ουζμπεκιστάν για το 2024 ανήλθαν σε περίπου 8,41 εκ. USD. Την ίδια χρονιά οι εισαγωγές της Ελλάδας από Ουζμπεκιστάν ήταν περίπου 7,55 εκ. USD.