Καλοπληρωτής της Εφορίας οι εταιρείες, ζορίζονται τα νοικοκυριά - Real.gr

Πρώτες και με διαφορά οι επιχειρήσεις στην τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων, «αγκομαχούν» τα νοικοκυριά. Ο «χάρτης» φορολογικής συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ.

Δύσκολα ανταποκρίνονται στην…ώρα τους τα νοικοκυριά όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων, εν αντιθέσει με τις επιχειρήσεις οι οποίες 9 στις 10 εμφανίζονται συνεπέστατες με την Εφορία τακτοποιώντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η οικονομική ασφυξία στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη φορολογική συνέπεια, δηλαδή στο κατά πόσο πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, περίπου το 90% των επιχειρήσεων πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον φόρο εισοδήματος, όταν το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης για τα φυσικά πρόσωπα διαμορφώθηκε στο 73,5%.

Τον Μάρτιο, μάλιστα, οι επιχειρήσεις έφθασαν στο πρωτοφανές ποσοστό του 97,72%, καθώς κατέβαλαν το φόρο εισοδήματος πριν από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

