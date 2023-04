«Καμπανάκι» από ΔΝΤ για παγκόσμια οικονομία: Οι χειρότερες προβλέψεις για ανάπτυξη της τελευταίας 30ετίας

«Με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να είναι υψηλός, μια ισχυρή ανάκαμψη παραμένει άπιαστη» δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. «Αυτό βλάπτει τις προοπτικές όλων, ιδίως των πιο ευάλωτων ανθρώπων και των πιο ευάλωτων χωρών», πρόσθεσε η ίδια σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

LIVE: International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva gives curtain raiser speech ahead of IMF and World Bank Spring meetings https://t.co/Jfy9dIxBmB