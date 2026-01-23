Κατά 2,1% αυξήθηκαν τα οικοδομικά υλικά τον Δεκέμβριο του 2025 - Real.gr

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,1% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον περασμένο Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα σε μέσα επίπεδα πέρυσι οι τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 2,9%.

Ειδικότερα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Αγωγούς χάλκινους (5,8%), Θερμαντικά σώματα (4,6%), Πλαστικούς σωλήνες (4,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,1%), Κουφώματα αλουμινίου (3,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,3%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,7%), Τούβλα (2,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,3%), Τσιμέντο (2,1%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Ανελκυστήρες (1,7%). Μείωση τιμής κατά 1,4% σημειώθηκε μόνο στον Σίδηρο οπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, ενώ κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024 ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ’ τρίμηνo

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το δ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου 2025. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,7%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2% το δ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 2,5% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% το δ’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,9% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.