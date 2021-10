Καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την άρση επιπρόσθετων δασμών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Επιπρόσθετα μέτρα αντιποίνων που είχαν ανακοινωθεί από την ΕΕ και προβλεπόταν να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου έχοντας στο στόχαστρο προϊόντα όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson ή το μπέρμπον του Κεντάκι δεν θα εφαρμοστούν, πρόσθεσε η υπουργός του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Ρώμη, όπου είχε συναντήσεις στο πλαίσιο της G20.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε από την πλευρά του μέσω Twitter ότι «συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ να παύσουμε την εμπορική διένεξή μας για τον χάλυβα και το αλουμίνιο και να εγκαινιάσουμε συνεργασία ώστε να υπάρξει παγκόσμια συμφωνία για βιώσιμο χάλυβα και αλουμίνιο».

We have agreed with ???? to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.

