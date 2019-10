Κεντρικός συντονισμός το «κλειδί» για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα

Ένας από τους σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να καταστεί και ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, προσελκύοντας και αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη που προσεγγίζουν και το μισό δισ. Εντούτοις, από τις έρευνες που αναπτύχθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο των Πολιτικών Επιστημόνων, που διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο, με τίτλο Europe at the Crossroads: Leadership,Challenges and State of Play και στην ενότητα οικονομία της υγείας, προκύπτει ότι για την σωστή προσέλκυση επενδύσεων και θετικών αποτελεσμάτων για τα δημοσιονομικά της χώρας επιβάλλεται, ένας κεντρικός συντονισμός και ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η προσπάθεια να είναι ολοκληρωμένη και αποδοτική.