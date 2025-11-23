Κεραμέως: Από αύριο προσωποποιημένη ενημέρωση για τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Real.gr

Quantcast
Κεραμέως: Από αύριο προσωποποιημένη ενημέρωση για τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

15:00, 23/11/2025
ΠΗΓΗ: INTIME

Η ανάρτηση της υπουργού Εργασίας.

«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η κ. Κεραμέως σημειώνει επίσης ότι, από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

 

 

