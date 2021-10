Κικίλιας: Πιθανότητα αεροπορικής σύνδεσης του Ντουμπάι με τη Θεσσαλονίκη

Ο πρέσβης των ΗΑΕ εξήρε τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και τη διαχείριση της πανδημίας από την Ελλάδα, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της χώρας του για επενδύσεις και στον τουρισμό. Ο υπουργός Τουρισμού ευχαρίστησε τον πρέσβη και επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε την επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι - Αθήνα - Νέα Υόρκη της Emirates, η οποία λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, ενώ στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, συζητήθηκε και η πιθανότητα της αεροπορικής σύνδεσης του Ντουμπάι με τη Θεσσαλονίκη.

H.E. Sulaiman Almazroui, #UAE Ambassador to ????, met with H.E. Vassilis Kikilias @Vkikilias, Greek Minister of Tourism. During the meeting, they discussed ways to enhance cooperation between the UAE and #Greece in the field of tourism.@MoFAICUAE@MinTourGRpic.twitter.com/Xq2rbF0WEI