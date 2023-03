Κικίλιας: Πολύ ισχυρή χρονιά αναμένεται για τον ελληνικό τουρισμό το 2023

Την εκτίμηση ότι το 2023 θα είναι μια πολύ ισχυρή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από το βήμα των εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συνδέσμου για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Meetings in Greece: The Game Changer», που διοργανώνει ο HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists - Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων).