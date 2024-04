Κικίλιας: Θα αντιμετωπίσουμε φέτος μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο - Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

«Ανθεκτικότητα Δικτύων, Υποδομών & Κλιματική Κρίση» ήταν ο τίτλος της τελευταίας ενότητας, πέμπτης κατά σειρά, στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργάνωσε η Next is Now και η Dome Consulting.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στον Γενικό Διευθυντή του enikos.gr, Μάνο Νιφλή, μίλησε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που πλέον είναι μια πραγματικότητα που επιταχύνεται διαρκώς.