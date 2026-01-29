Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις από τις 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια - Real.gr

Quantcast
19:15, 29/01/2026
Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις από τις 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια

  • Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02) για 38.000 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, ώστε να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τη χρήση του timologio.
  • Μόλις 19.961 επιχειρήσεις, δηλαδή το 53% του συνόλου, έχουν προβεί στη σχετική δήλωση, αφήνοντας 18.000 να κινδυνεύουν να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από τις 13 Φεβρουαρίου.
  • Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών δεν θα είναι νόμιμα, με κίνδυνο προστίμου ίσου με 50% του ΦΠΑ για κάθε μη νόμιμο παραστατικό. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει e-mail υπενθύμισης καλώντας τους καθυστερούντες να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τις δωρεάν εφαρμογές.
Η ΑΑΔΕ τους αποστέλλει e-mail προειδοποιώντας για κυρώσεις.

Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02), που έχουν 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Και, στη συνέχεια, έχουν μέχρι τις 31/3 περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Πόσες εξ αυτών το έχουν κάνει μέχρι σήμερα;

Μόλις 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν, είτε πάροχο, είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.

Τι σημαίνει για όσους δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου;

Ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νομίμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

