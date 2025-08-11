«Κλειδώνει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Real.gr

Το μέτρο αφορά 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι από το 2023 έως σήμερα δεν έχουν λάβει καμία αύξηση.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ριζική αλλαγή στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων μέσω της κατάργησης ή της μερικής απομείωσης της προσωπικής διαφοράς σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο την ένταξη περισσότερων συνταξιούχων στον μηχανισμό των ετήσιων αυξήσεων από το 2026. Το μέτρο αφορά περίπου 600.000 συνταξιούχους, οι οποίοι από το 2023 έως σήμερα δεν έλαβαν καμία αύξηση, καθώς το ποσό της προσωπικής διαφοράς εξακολουθεί να «απορροφά» τις ετήσιες προσαυξήσεις.

Στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου έχουν τεθεί δύο βασικά σενάρια: η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ή, εναλλακτικά, ένα γενναίο «κούρεμα» της τάξης του 50%, που θα μειώσει το ύψος της προσωπικής διαφοράς χωρίς να την εξαλείψει πλήρως. Η μηνιαία αύξηση κυμαίνεται από 12 έως και 55 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς.

Η τελική απόφαση αναμένεται να «κλειδώσει» εντός των επόμενων εβδομάδων και να ενταχθεί στο πακέτο εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η προωθούμενη παρέμβαση συμπίπτει χρονικά με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων από το 2026, καθώς οι αυξήσεις των συντάξεων θα προκύπτουν πλέον βάσει της μεταβολής του μέσου μισθολογικού κόστους και όχι βάσει του πληθωρισμού. Πρόκειται για μια θεσμική αλλαγή που ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθιστώντας κρίσιμη την αποσύνδεση της προσωπικής διαφοράς από τον μηχανισμό αυτόν.

Ποιοι ωφελούνται

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, με αποτέλεσμα η τελευταία να αυξηθεί ονομαστικά και οι συνταξιούχοι να δικαιούνται για πρώτη φορά αυξήσεις από το 2026. Το σχέδιο αυτό υπολογίζεται ότι θα αφορά 600.000 συνταξιούχους και θα οδηγήσει σε μηνιαίες αυξήσεις από 12 έως και 55 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα:

Για συντάξεις 450-500 ευρώ, οι αυξήσεις αναμένεται να είναι της τάξης των 12 ευρώ μηνιαίως.

Για συντάξεις που φτάνουν έως τα 2.200 ευρώ, η μηνιαία αύξηση μπορεί να αγγίξει τα 55 ευρώ.

Για συντάξεις μεταξύ 1.300 -1.700 ευρώ, η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς εκτιμάται ότι θα αποφέρει αυξήσεις 32-42 ευρώ μηνιαίως.

Εναλλακτικά, εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εξετάζεται το «κούρεμα» κατά 50% και η ενσωμάτωσή της στο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης. Αν και κάτι τέτοιο θα αποφέρει δημοσιονομικό όφελος, θα έχει σαφώς περιορισμένη επίδραση στους συνταξιούχους, καθώς η πλειονότητα δεν θα δει αυξήσεις πριν από το 2028 ή και το 2033, ανάλογα με το ύψος του υπολειπόμενου ποσού.

Παραδείγματα

Η σημασία της παρέμβασης γίνεται ξεκάθαρη μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα:

Για συνταξιούχο με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, η σύνταξη θα φθάνει τα 1.100 ευρώ και ο συνταξιούχος θα λαμβάνει πλήρη αύξηση από το 2026. Με «κούρεμα» στο μισό (50 ευρώ), η αύξηση θα συμψηφιστεί με την εναπομείνασα διαφορά, ενώ θα λαμβάνει πλήρη αύξηση από το 2028.

Για συνταξιούχο με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 170 ευρώ, με πλήρη ενσωμάτωση, η σύνταξη θα φθάνει τα 1.370 ευρώ και ο συνταξιούχος θα λαμβάνει πλήρη αύξηση από το 2026. Με «κούρεμα» στα 85 ευρώ, δεν θα λαμβάνει αύξηση πριν από το 2029. Αν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση, η αύξηση θα αρχίσει να ισχύει μετά το 2033.

Δημόσιος υπάλληλος με 25-27 έτη ασφάλισης, με μέση σύνταξη στα 814,50 ευρώ και με προσωπική διαφορά τα 106,07 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 920,57 ευρώ. Με «κούρεμα» 50% και με την αύξηση να ισχύει από το 2026 (2,5%-2,7%), η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 31,35 ευρώ και θα μηδενιστεί το 2028. Με κατάργηση, η αύξηση από το 2026 είναι 23 ευρώ, με τελική σύνταξη στα 943,58 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 25-27 έτη ασφάλισης, με μέση σύνταξη στα 841,24 ευρώ και με προσωπική διαφορά στα 41,77 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 883 ευρώ. Με «κούρεμα», η σύνταξη θα φτάσει στα 883,68 ευρώ, κερδίζοντας λίγα λεπτά. Με πλήρη κατάργηση, η αύξηση θα είναι 22 ευρώ και η σύνταξη 905 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με 29-31 έτη ασφάλισης, με μέση σύνταξη στα 752,52 ευρώ και με προσωπική διαφορά στα 250,85 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 1.003,37 ευρώ. Με «κούρεμα» 50%, η διαφορά θα περιοριστεί στα 103,48 ευρώ και ο συνταξιούχος δεν θα δει αύξηση μέχρι το 2030. Με κατάργηση, από το 2026 η σύνταξη θα είναι στα 1.028,45 ευρώ, με αύξηση 25 ευρώ.

Σε δύο φάσεις οι παροχές του 2026

