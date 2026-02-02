«Κλείδωσαν» οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους επαγγελματίες - Real.gr

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ προκειμένου να μην χάσουν την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ίδιων και των οικογενειών τους. Πως διαμορφώνονται οι νέες εισφορές κύριας ασφάλισης, υγείας, επικούρισης και εφάπαξ.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πλην αυτής που παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία, είναι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, με χρέη προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ καθώς έληξε – τυπικά – η προθεσμία που είχαν να καταβάλλουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους ασφαλισμένους ο ΕΦΚΑ στις 28/2/2026 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα. Προκειμένου να ανανεωθεί, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους από 01/01/2017 έως 31/12/2025.

Στο σημειώμά του ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους να προβούν σε εξόφληση ή σε ρύθμιση τυχόν ασφαλιστικών οφειλών έως 31/01/2026, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου από την 01/03/2026 (ή αργότερα) να ανανεωθεί όχι μόνον η δική τους ασφαλιστική ικανότητα, αλλά και των οικογενειών τους, τα μέλη των οποίων είναι έμμεσα ασφαλισμένα.

Μάλιστα, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης των οφειλών (βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη) μέχρι και τις 31/01/2026, η ασφαλιστική ικανότητα θα παραταθεί έως 28/02/2027. Εάν ο ασφαλισμένος προχωρήσει σε ρύθμιση των βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ οφειλών και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, η ασφαλιστική ικανότητα θα ανανεώνεται ανά μήνα.

Την ίδια στιγμή, «κλείδωσαν» και τυπικά για τους περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους αλλά και αγρότες οι νέες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, για το 2026, με αύξηση της τάξης του 2,5%.

