Κλιματικός Μετασχηματισμός: H λύση στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και την ανάκαμψη της Ελλάδας από την πανδημία του COVID-19

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: κ. Rik Daems, President, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, κ. Michael Berkowitz, Founding Principal, Resilient Cities Catalyst και κ. Philip Glanville, Δήμαρχος του Hackney Borough of London. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αντώνης Κεφαλάς, οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Democracy & Culture Foundation.