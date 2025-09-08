Κόλλιας: Γενναία διανομή μερίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας - Real.gr

«Μια γενναία διανομή μερίσματος προς τους πολίτες, αποτελεί στην ουσία, η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αυτό υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και πρόσθεσε:

«Με τις σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η κυβέρνηση διανέμει στους πολίτες σημαντικό μέρος του πλεονάσματος, το οποίο έχει επιτευχθεί – μεταξύ άλλων – με τα βάρη, που έχουν επωμιστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για μέτρα, τα οποία βοηθούν σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια και τους νέους, αυξάνοντας το εισόδημά τους – δεδομένου ότι αυτό θα φανεί από την 1η Ιανουαρίου, μέσω της μείωσης της παρακράτησης στους μισθούς.

Πρόκειται για μέτρα, τα οποία στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το μείζον δημογραφικό πρόβλημα, μηδενίζοντας τον φόρο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια σταματά εδώ.

Απαιτείται συνέχιση των δράσεων για περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής, για διατήρηση και ενίσχυση του δημοσιονομικού πλεονάσματος, για περαιτέρω επιτάχυνση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου».