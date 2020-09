Κομισιόν: 12,6 και 3,6 δισ. ευρώ οι επιχορηγήσεις για την Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως το 2023

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Συγκεκριμένα η Κύπρος θα λάβει 764 εκ. ευρώ στην πρώτη φάση της κατανομής (70% το 2021 και 2022) και 204 εκ. ευρώ στη δεύτερη φάση (30%, το 2023). Η Ελλάδα θα λάβει 12,612 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση της κατανομής (70% το 2021 και 2022) και 3,631δισ.ευρώ στη 2η φάση (30%, το 2023). Τα ποσά αυτά αφορούν τις επιχορηγήσεις (και όχι τα δάνεια) του Recovery and Resilience Facility, συνολικού ύψους 560 δισ.ευρώ. Το Recovery and Resilience Facility, βασικό κομμάτι του πρώτου πυλώνα του Next Generation EU, περιέχει 310 δισ.ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ σε δάνεια. Τον πρώτο πυλώνα συμπληρώνουν τα 55 δισ.ευρώ του προγράμματος React EU, 90 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, και 40 του ταμείου δίκαιης μετάβασης (συνολικά 405 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ.ευρώ σε δάνεια). Σε αυτά προστίθενται τα 56.3 δισ. ευρώ του ταμείου εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις, Invest EU και ταμείο στρατηγικών επενδύσεων, (πυλώνας ΙΙ) και τα 38,7 δισ.ευρώ του τρίτου πυλώνα (μαθαίνοντας τα διδάγματα της κρίσης).