Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο - Real.gr

Την ανάγκη αποτροπής του κοινωνικού διχασμού και της περαιτέρω όξυνσης των εντάσεων που πλήττουν την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται πλέον στην πέμπτη εβδομάδα τους.

Όπως τονίζει, στην αυγή του 2026, αποφάσεις που οδηγούν σε αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών και σε πρακτικές «black out» δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά επιβαρύνουν πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες και, κατ’ επέκταση, εργαζόμενους, επαγγελματίες και την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση στα αγροτικά ζητήματα δεν μπορεί να προκύψει ούτε από παρατεταμένη παρουσία στους δρόμους ούτε από μια μεμονωμένη συνάντηση, αλλά απαιτεί πολύμηνο, διαρκή διάλογο και την υλοποίηση δεσμευτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Κορκίδης εκφράζει ανησυχία για την καλλιέργεια κοινωνικού αυτοματισμού, σημειώνοντας ότι, αντί για ουσιαστικό διάλογο και σταδιακή αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων, ενισχύεται ο κίνδυνος κοινωνικές ομάδες να στραφούν η μία εναντίον της άλλης. Όπως επισημαίνει, οι πολίτες καλούνται να διαλέξουν «στρατόπεδο», ενώ τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων συγκαλύπτονται πίσω από διλήμματα και τροφοδοτούν στείρα πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη διάρκεια των κινητοποιήσεων αυξάνει τον κίνδυνο η κατάσταση να καταστεί ανεξέλεγκτη, με τις οικονομικές επιπτώσεις να μετατρέπονται από διαχειρίσιμες σε απειλητικές. Αν και, όπως αναφέρει, με τα «ανοιγοκλεισίματα» των μπλόκων και την υπομονή των μεταφορέων οι επιπτώσεις την περίοδο των εορτών περιορίστηκαν κυρίως στα αστικά κέντρα, η περιφέρεια και οι χειμερινοί προορισμοί επλήγησαν σημαντικά.

Διανύοντας την 5η εβδομάδα των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι ορατός ο κίνδυνος η κατάσταση από ελεγχόμενη να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη και οι οικονομικές επιπτώσεις από διαχειρίσιμες και μετρήσιμες να γίνουν αισθητά απειλητικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος για τον Ιανουάριο, μήνα κρίσιμο – σημειώνει – για νέες παραγγελίες, παραλαβές και παραδόσεις αγαθών. Όπως τονίζει, ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, οι εξαγωγές ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, ενώ στο λιανικό εμπόριο ο τζίρος διαμορφώνεται περίπου στα 6 δισ. ευρώ.

«Βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο να γνωρίζουμε πώς φτάσαμε στα μπλόκα, αλλά όχι πώς θα φύγουμε από αυτά», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι χωρίς διάλογο δεν μπορούν να προκύψουν λύσεις και προσθέτει ότι, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεννόηση και συμφωνίες με αντοχή στον χρόνο, ενώ η πολιτεία οφείλει να δείξει σεβασμό τόσο στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας όσο και στο δικαίωμα των πολιτών και των παραγωγικών τάξεων στην ομαλή καθημερινότητα.

Απευθύνουμε λοιπόν άλλη μια έκκληση στον αγροτικό κόσμο της χώρας στο πλαίσιο της επαγγελματικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, που όλοι έχουμε επιδείξει στα δίκαια αιτήματα, να επιλέξει τη δύσκολη, αλλά υπεύθυνη οδό του διαλόγου με την κυβέρνηση. Να διαχειριστεί με θεσμική υπευθυνότητα τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου και να επιδιώξει λύσεις στις δυσκολίες που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Η στήριξη μας θα είναι δεδομένη στις πολιτικές, που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες των αγροτών, όσο και τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς συνολικά. Οι όποιες λύσεις, είτε μόνιμες, είτε προσωρινές, είτε με εκκρεμότητες, είτε με προοπτικές, βρίσκονται μόνο μέσα από τον διάλογο».